Платежи хотят по магазинам

Для продвижения оплаты через государственную Систему быстрых платежей (СБП) ее оператор НСПК ведет переговоры с ритейлерами о разработке совместных программ лояльности. Сейчас скидки и бонусы при оплате через СБП предоставляют только единичные магазины. По мнению участников рынка, действительно активное внедрение системы в торговлю было бы возможным при субсидировании платежей через нее со стороны НСПК. Но оператор пока к таким тратам не готов.

Как рассказали “Ъ” в нескольких банках, Национальная система платежных карт (НСПК — оператор СБП) ведет переговоры с ритейлерами о разработке программ лояльности при оплате через СБП по QR-коду. По словам собеседников “Ъ”, бывают как трехсторонние обсуждения с участием банков, обслуживающих ритейлеров, так и прямые переговоры последних с НСПК.

В НСПК “Ъ” уточнили, что по мере подключения компаний к оплате по QR-кодам через СБП «некоторые обсуждают различные возможности предоставления клиентам выгодных предложений в целях популяризации этого способа оплаты, так как для торговцев он значительно дешевле карточных платежей».

По словам участников рынка, в прошлом году СБП была сконцентрирована на продвижении переводов между физлицами, а в этом году более активно занялась продвижением оплаты по QR-кодам. Как пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, пока технология оплаты товаров по СБП в торговых точках для потребителей занимает «несколько больше времени», чем ставшая привычной бесконтактная оплата. «Предприятия, которые хотели бы предоставить своим клиентам новый современный сервис, разрабатывают программы лояльности, чтобы стимулировать его использование»,— поясняет топ-менеджер.

В первую очередь переговоры идут с крупными сетями, которые работают и онлайн, и офлайн. В частности, по информации источников “Ъ”, они велись с «М.Видео» и «Детским миром» и в первой уже стартовал пилот. В «М.Видео» подтвердили, что прорабатывают «вопросы, связанные с внедрением, реализацией возвратов и так далее».

Примеры реализации таких программ уже есть. «Один из наших успешных первых кейсов — партнерство с крупнейшим маркетплейсом Wildberries, который давал покупателям пятипроцентную скидку, если они оплачивали покупки через СБП. Мы наблюдали рост продаж в сотни раз»,— рассказала “Ъ” директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. Shell при оплате на заправках сети через СБП начисляет двойные баллы.

«Часть компаний подключались к СБП, как и планировали, другие приоритизировали онлайн, так как из-за ограничений он стал более популярным, третьи заняли выжидательную позицию, поскольку комиссия по онлайн-эквайрингу была установлена на уровне 1%, ожидая, возможно, продления льгот на стандартный эквайринг, чего не произошло, соответственно, они начали процесс подключения к СБП»,— поясняет Инна Емельянова.

В банке «Тинькофф» “Ъ” сообщили, что через него к СБП уже подключено около 45 тыс. предприятий. Однако, уточнили в банке, только единицы компаний внедряют дополнительные стимулы при оплате через QR-код. По словам руководителя направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгия Коннова, у клиентов банка есть как пилотные проекты с участием финтех-компаний для малого бизнеса, так и кэшбэк-программы от крупных компаний. «Следующий шаг — это предложения агрегаторов, которые как платформы предлагают клиентам бенефиты при оплате через СБП в подключенных магазинах»,— считает Инна Емельянова.

Ольга Скоробогатова, первый зампред Банка России, 22 мая 2019 года Тот тариф, который мы сейчас обсуждаем по C2B, то есть от «физика» «юрику»… для торговых предприятий является абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас

Однако по-настоящему период роста платежей по куайрингу (QR-кодам), по мнению директора Делобанка Ирины Кузьминой, наступит осенью, когда системно значимые банки реализуют C2B-сценарий оплаты. По словам директора по развитию программы лояльности БКС-банка Евгении Пахомовой, затраты ритейла окупятся при масштабировании сервиса на рынке и распространении его на массовый сегмент покупателей, который не использует активно программы лояльности банков для получения классического кэшбэка или миль за свои ежедневные покупки по карте.

В то же время, считает госпожа Пахомова, составить конкуренцию банковским программам лояльности СБП сможет только при более низкой цене при оплате по QR-коду на постоянной основе. Участники рынка считают, что часть затрат могла бы компенсировать сама НСПК, но там пока к этому не готовы. По словам одного из источников “Ъ”, на переговорах с НСПК ритейлеры поднимали этот вопрос, но платежная система решила ограничиться «нефинансовыми способами поддержки торгово-сервисных предприятий».

Максим Буйлов