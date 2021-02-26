Быстрые платежи тянут банкам карман

Участники рынка представили ЦБ отзывы на проект изменений в положение о системе быстрых платежей (СБП). Как выяснил “Ъ”, основные замечания игроков были связаны с нормой нижнего уровня возможного лимита на отправку денег через СБП на уровне 150 тыс. руб. в день. Однако регулятор не намерен отказываться от этого положения. Зато готов рассмотреть ряд доводов, апеллирующих к ограничению конкуренции.

ЦБ завершил прием отзывов участников рынка на проект указания об изменении положения «О платежной системе Банка России». По новым условиям банки не смогут устанавливать лимит отправки средств через СБП в размере менее 150 тыс. руб. в день, а также будут обязаны использовать приложение СБП Pay (с 1 апреля 2022 года) и подключить все разрабатываемые сервисы СБП, в частности переводы в пользу юридических лиц.

Проще всего обстоят дела с приложением СБП Pay — по сведениям “Ъ”, оно тестируется с прошлого года, но пока официально рынку не представлено. Возможно, поэтому серьезных возражений этот пункт не вызвал, говорят источники “Ъ”, хотя его обязательность кажется участникам рынка излишней, особенно для тех, кто уже реализовал в своих приложениях функцию оплаты через СБП.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова считает, что очередные приложения и сервисы, вводимые как обязанность для участников в рамках платежной системы Банка России,— это еще один удар по развитию конкуренции на платежном рынке. По словам Марии Михайловой, для игроков рынка участие в таких проектах — расходы без окупаемости, для рынка в целом как отрасли экономики — дальнейшая потеря инвестиционной привлекательности, торможение цифровой трансформации и сворачивание развития в пользу цифровых монополистов.

Однако наибольшей критике подверглась идея о дневном лимите. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, статистика кредитных организаций показывает, что 47% клиентов переводят до 10 тыс. руб. в месяц, почти 90% клиентов — до 50 тыс. руб., а доля тех, кто переводит более 100 тыс. руб. в месяц,— всего 4%. Предложенный ЦБ лимит — 150 тыс. руб. в день — создает дополнительные предпосылки для активизации социальной инженерии через СБП, уверен господин Войлуков.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что расширение лимита переводов до 150 тыс. руб. в день ограничит кредитные организации в возможности самостоятельно осуществлять политику управления рисками, как это предусматривают рекомендации ФАТФ. Он добавляет, что, например, для электронных кошельков вообще нехарактерны крупные переводы, поэтому их операторы, в отличие от крупных банков, не могут компенсировать выпадающие доходы от мелких переводов комиссиями за крупные операции. Для некоторых электронных средств платежа установлены лимиты на сумму операций по переводу, например при прохождении упрощенной идентификации клиент не может перевести в течение месяца более 200 тыс. руб.

В такой ситуации, по словам Виктора Достова, лимит на вывод средств через СБП в размере 150 тыс. руб. в день выглядит явно избыточным. «Поэтому мы просим ЦБ установить обязательный минимальный лимит для электронных кошельков в размере 100 тыс. руб. в течение месяца и предусмотреть, что минимальный лимит на совершение операций в СБП не распространяется на случаи, когда банки устанавливают лимиты в рамках антиотмывочного закона»,— говорит он.

В ЦБ “Ъ” сообщили, что рассматривают поступившие предложения к проекту, пока итоги подводить преждевременно. Однако величину минимального лимита переводов со счетов через СБП, подчеркнули в регуляторе, менять не планируется в любом случае.

Максим Буйлов