Дора и Ариана Гранде стали самыми популярными на Spotify в России

С начала 2021 года самой прослушиваемой русскоязычной исполнительницей в Spotify в России стала Дора. Список зарубежных артисток возглавила Ариана Гранде. Рейтинг был составлен к Международному женскому дню (данные с 1 января по 22 февраля), передает ТАСС.
Топ-5 русскоязычных исполнительниц:
- Дора,
- Алена Швец,
- Zivert,
- Клава Кока,
- Земфира.
Топ-5 зарубежных исполнительниц:
- Ариана Гранде,
- Билли Айлиш,
- Тейлор Свифт,
- Дуа Липа,
- Лана Дель Рей.
Spotify — музыкальный аудиосервис. Он стал доступен российским пользователям 15 июля 2020 года. Главная особенность Spotify — это уникальная система рекомендаций, за которую отвечает искусственный интеллект.
О приходе Spotify в Россию — в материале “Ъ” «Вся власть советов».