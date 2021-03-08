Дора и Ариана Гранде стали самыми популярными на Spotify в России

С начала 2021 года самой прослушиваемой русскоязычной исполнительницей в Spotify в России стала Дора. Список зарубежных артисток возглавила Ариана Гранде. Рейтинг был составлен к Международному женскому дню (данные с 1 января по 22 февраля), передает ТАСС.

Топ-5 русскоязычных исполнительниц:

Дора, Алена Швец, Zivert, Клава Кока, Земфира.

Топ-5 зарубежных исполнительниц:

Ариана Гранде, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Дуа Липа, Лана Дель Рей.

Spotify — музыкальный аудиосервис. Он стал доступен российским пользователям 15 июля 2020 года. Главная особенность Spotify — это уникальная система рекомендаций, за которую отвечает искусственный интеллект.

О приходе Spotify в Россию — в материале “Ъ” «Вся власть советов».