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Дора и Ариана Гранде стали самыми популярными на Spotify в России

С начала 2021 года самой прослушиваемой русскоязычной исполнительницей в Spotify в России стала Дора. Список зарубежных артисток возглавила Ариана Гранде. Рейтинг был составлен к Международному женскому дню (данные с 1 января по 22 февраля), передает ТАСС.

Топ-5 русскоязычных исполнительниц:

  1. Дора,
  2. Алена Швец,
  3. Zivert,
  4. Клава Кока,
  5. Земфира.

Топ-5 зарубежных исполнительниц:

  1. Ариана Гранде,
  2. Билли Айлиш,
  3. Тейлор Свифт,
  4. Дуа Липа,
  5. Лана Дель Рей.

Spotify — музыкальный аудиосервис. Он стал доступен российским пользователям 15 июля 2020 года. Главная особенность Spotify — это уникальная система рекомендаций, за которую отвечает искусственный интеллект.

О приходе Spotify в Россию — в материале “Ъ” «Вся власть советов».

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