Скончались два пациента с коронавирусом в Кемеровской области

В Кузбассе за минувшие сутки из-за осложнений, связанных с новой коронавирусной инфекцией, скончались двое больных. Как рассказали в оперативном штабе, у 82-летней жительницы Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У 53-летней жительницы Новокузнецка пневмония протекала на фоне патологии почек. Общее число умерших в регионе с начала пандемии составило 566 человек.

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. 49 пациентов выздоровели. Таким образом, в регионе 31 245 человек вылечились от коронавируса.

Илья Николаев