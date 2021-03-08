СМИ сообщили о подготовке визита премьер-министра Японии в Белый дом

Президент США Джо Байден планирует принять премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу в Белом доме, сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, встреча может состояться уже в апреле. Это будет первый визит иностранного лидера в США во время президентства господина Байдена.

Axios отмечает, что встреча еще не финализирована, а ее дата будет зависеть в том числе от распространения коронавируса. Источники допускают, что она может пройти позднее весной. Белый дом не подтвердил изданию сообщение о встрече.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщал, что Джо Байден примет участие во встрече лидеров США, Японии, Австралии и Индии. Это будет первая подобная встреча в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD).

Подробнее о планах «азиатского НАТО» — в материале “Ъ” «Китаю грозят устроить настоящий QUAD».