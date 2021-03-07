Прерванное из-за сильного ветра энергоснабжение в Дагестане полностью восстановлено

Энергетики в Дагестане полностью восстановили энергоснабжение, которое было нарушено из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ».

«Специалисты регионального филиала "Россети Северный Кавказ" полностью завершили комплекс восстановительных мероприятий на энергообъектах 6-10 кВ и возобновили электроснабжение потребителей, оставшихся без света из-за сильного ветра»,— говорится в сообщении.

Ранее из-за непогоды без энергоснабжения в Дагестане остались более 151 тыс. человек. Отключения были зафиксированы в Дербентском, Хасавюртовском, Карабудахкентском, Каякентском районах, а также частично в Махачкале.