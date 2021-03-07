Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира ABN AMRO World Tennis Tournament — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Роттердаме. В финале он обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Призовой фонд турнира превышает €980 тыс.

Для 23-летнего россиянина это восьмой титул ATP в одиночном разряде. На данный момент он занимает восьмое место в рейтинге ATP. Он доходил до четвертьфиналов Australian Open (2021), Roland Garros (2020) и US Open (2017, 2020).

29-летний Фучович располагается на 59-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе один титул АТР. За карьеру он трижды доходил до четвертого раунда турниров серии Большого шлема.

Подробнее о матче — в материале “Ъ” «Андрей Рублев принял четыре по пятьсот».