В Ярославской области полиция изъяла крупную партию наркотиков

В Ярославской области сотрудниками полиции задержан житель Ярославля, перевозивший крупную партию наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. В сообщении отмечается, что в Ярославском районе на автодороге недалеко от деревни Ивановский перевоз сотрудники ДПС ГИБДД остановили для проверки автомобиль.

«В салоне транспортного средства находился пассажир 1995 года рождения, житель города Ярославля, который попытался выбросить свертки с веществом серого цвета. Свертки были изъяты»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По информации полицейских, в результате исследования экспертно-криминалистической службы регионального УМВД России было установлено, что в двух свертках находилось наркотическое средство мефедрон - общим весом более 200 гр. В еще одном пакете было полусинтетическое психоактивное соединение МДМА весом более 42 гр.

Следственное подразделение ОМВД России по Ярославскому району возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение наркотических средств). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тыс. руб.

В пресс-службе сообщили, что мужчина дал признательные показания. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Алла Чижова