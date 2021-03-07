Северная Македония одобрила вакцину «Спутник V»

Северная Македония в рамках ускоренной процедуры зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» Центра имени Гамалеи, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Это 46-я страна, одобрившая препарат. Российская вакцина занимает второе место по числу одобрений в мире, уступая только британско-шведской AstraZeneca.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)»,— сообщается на сайте вакцины.

«Спутник V» одобрен в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

С января россиян массово вакцинируют от коронавируса. Сейчас привиться можно препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Помимо него зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — шприц-дозах.

Подробности — в материале “Ъ” «"Вектор" на шприц-дозы».