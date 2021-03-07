СКР проверяет данные о превышении полномочий сотрудниками УФСИН под Ярославлем

В Ярославской области начата доследственная проверка по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками службы исполнения наказаний. Информация о нарушении со стороны сотрудников ФКУ СИЗО-2 УФСИН России появилась ранее в СМИ.

Издание «Ярновости» писало, что сотрудники пытались осмотреть подследственного металлоискателем, который «не должен применяться к людям». Когда он отказался проходить процедуру, семь сотрудников ФСИН сперва избили мужчину, а затем испортили передачу, которую принесли его родственники.

«По данному факту следственными органами СК России (СКР) по Ярославской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников службы исполнения наказаний»,— сообщило управление СКР.