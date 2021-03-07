В России ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, ужесточающее требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы. Документ опубликован на сайте правительства. Власти ожидают, что это позволит обезопасить граждан от недобросовестных игроков рынка.

Ипотечные займы россиянам помимо банков могут выдавать и другие финансовые организации. Чтобы иметь такое право, они должны быть включены в специальный перечень, который составляет «ДОМ.РФ». Включают в этот перечень только компании с опытом на рынке. Так, необходимо, чтобы они выдали не менее 200 ипотечных займов до октября 2019 года.

Новое постановление уточняет, какие именно займы должны быть выданы. Так, размер каждого должен быть не менее 500 тыс. руб., минимальный срок — 36 месяцев, деньги должны быть перечислены единовременно. Размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза. Кроме того, в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества.

Напомним, по итогам января 2021 года средневзвешенная ставка по выданной ипотеке оказалась одной из самых низких — 7,23% годовых. На ее уровне отразился рост доли выданных кредитов по льготной ипотеке. Ряд участников рынка ожидают увеличения этой доли и во втором квартале, что будет сказываться на ставке.

Подробности — в материале “Ъ” «Ипотека упала ниже правительства».