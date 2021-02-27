Ипотека упала ниже правительства

По итогам января 2021 года средневзвешенная ставка по выданной ипотеке оказалась одной из самых низких — 7,23% годовых, следует из данных ЦБ. На ее уровне отразился рост доли выданных кредитов по льготной правительственной программе. Ряд участников рынка ожидают увеличения этой доли и во втором квартале, что будет сказываться на ставке. Однако в дальнейшем, в том числе на фоне сворачивания программы и удорожания фондирования, ставки могут пойти вверх.

В январе 2021 года средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, выданным в течение месяца, опустилась до 7,23% годовых, свидетельствуют данные ЦБ. По сравнению с декабрем снижение составило 0,13 п. п., в то время как с января 2020 года ставка упала на 1,56 п. п. Ниже ставка была лишь в августе 2020 года — 7,16% годовых.

По данным ЦБ, совокупная задолженность по ипотечным кредитам на начало февраля составила 9,1 трлн руб.

Объем просроченной задолженности остается стабильным — 71,6 млрд руб.

Средневзвешенный срок кредитования по ипотеке увеличился почти до 19 лет — максимальный результат за все время наблюдения (с 2018 года).

Средний размер ипотечного кредита в январе составил 2,7 млн руб.

Наблюдаемый рост среднего чека может объясняться ростом цен на рынке первичного жилья из-за недостаточного предложения.

Объем кредитования в первый месяц традиционно низкий из-за длинных январских праздников. Но дело не только в них. Как указывал регулятор в обзоре банковского сектора за январь, «на снижение спроса по ипотеке также может влиять и рост цен на недвижимость (за 2020 год цены на первичном рынке выросли на 12%, а на вторичном — на 9,5%)». В то же время текущий январский результат оказался выше результатов нескольких лет: и по количеству, и по сумме ссуд. Всего за январь российские банки выдали 95 тыс. кредитов на 259,5 млрд руб. В количественном выражении результат января 2021 года на 21–22% превышает показатели предыдущих трех лет.

«В январе 2021 года на снижение средневзвешенной ставки могло повлиять увеличение в общих ипотечных выдачах доли льготных ссуд в рамках программы под 6,5%, которая действует до июля»,— объясняет аналитик агентства Moody`s Мария Малюкова.

Так, по данным регулятора, доля льготной ипотечной программы по ставке 6,5% в январских выдачах «вернулась к уровню около 30%, однако объем выдач сократился до 75 млрд руб. по сравнению с пиковыми значениями осени 2020 года (около 160 млрд руб.)» (см. также “Ъ” от 16 февраля). Стоит учитывать, что ставки по льготной ипотеке в ряде банке бывают ниже 6% годовых. Кроме того, госпожа Малюкова не исключает влияния на показатель и дифференцированной процентной ставки в зависимости от первоначального взноса по ипотеке (чем больше первый взнос, тем меньшую ставку готовы предложить банки).

В Сбербанке отметили, что льготная программа сейчас «является лидером в выдачах на первичном рынке, составляя около 90% ипотеки на новостройки». В ВТБ полагают, что пик продаж по льготным кредитам придется на второй квартал.

В банке допускают, что «в феврале доля господдержки может вырасти в сравнении с январем, так как на нее повлияет ввод новых строительных проектов».

В этих банках на льготную ипотеку приходилось свыше 20% (см. “Ъ” от 13 января).

В Росбанке ожидают, что в феврале доля кредитов по льготной госпрограмме сохранится на уровне января, то есть порядка 12% от общего объема выданных ипотечных кредитов. Кроме того, в банке прогнозируют сохранение динамики объемов ипотечного кредитования в феврале. В Райффайзенбанке в ближайшие месяцы также не ожидают увеличения доли льготной ипотеки (в банке она составляет 15–17%), в силу традиционно консервативного подхода к рискам в банке.

«Однако с учетом исторически низких ставок по рынку в целом повышенный интерес к ипотеке сохраняется. Количество выдач в феврале традиционно выше январских, поскольку из-за длительных праздников часть сделок перетекает на другой месяц»,— отмечают там.

В ПСБ в феврале по программам льготной ипотеки было выдано более 50% от общего объема выданных ипотечных кредитов, а по сравнению с январем объем выдачи ипотеки увеличился почти на треть.

Вместе с тем эксперты не исключает подъема ставок по ипотеке. По словам руководителя аналитического центра АО «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, «в условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок». Кроме того, если в середине года произойдет сворачивание льготной ипотечной программы, то «появится больше выдач по более высоким рыночным ставкам, что может привести к росту средневзвешенной ставки», считает госпожа Малюкова. В дополнение к этому на ставку будет влиять удорожание фондирования, отмечает эксперт.

Ольга Шерункова