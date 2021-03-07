Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

В возрасте 97 лет умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев, сообщил Следственный комитет России (СКР). Соболезнования в связи со смертью Александра Сухарева выразил председатель СКР Александр Бастрыкин. Дата и место прощания с бывшим генпрокурором СССР не указываются.

«Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны»,— заявил господин Бастрыкин.

Александр Сухарев — почетный работник прокуратуры РФ, участник Великой Отечественной войны, заслуженный юрист РСФСР, доктор юридических наук, профессор, член Общественного совета при СКР. Среди прочего он принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса РФ. Александр Сухарев также возглавлял общественную организацию «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества» и являлся советником генпрокурора Юрия Чайки.

Указом президента России Дмитрия Медведева за высокие заслуги в укреплении законности и правопорядка Александру Сухареву в 2010 году был присвоен наивысший классный чин в органах прокуратуры — действительный государственный советник юстиции РФ.