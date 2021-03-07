На содержание мемориалов и фонтанов в Сочи потратят 9 млн рублей

Администрация города Сочи ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию и ремонту мемориальных комплексов «Завокзальный» и «Подари жизнь», а также шести фонтанов, расположенных в Центральном районе курорта.

Согласно документации госконтракта, исполнителю предстоит в течение года убирать территорию мемориалов от мусора и опавшей листвы, производить формовочную обрезку живых изгородей, высадить на клумбы 20 тыс. цветов. Также условиями контракта оговорены работы по расконсервации пяти городских фонтанов, расположенных у Главпочтампта, концертного зала «Фестивальный», в скверах Октябрьский и Стерео, на площади Флага у здания городской администрации. Все фонтаны будут отмыты, прочищены, заполнены водой, исполнитель выполнит ремонт светильников и деталей гидросистем.

На весь комплекс работ из муниципального бюджета будет выделено 9,04 млн руб. В настоящий момент принято шесть заявок от потенциальных исполнителей, комиссия подводит итоги аукциона, результаты которого пока не опубликованы.

Ольга Логинова