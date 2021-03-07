11-летний мальчик задохнулся в сугробе в Красноярском крае

Управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту смерти 11-летнего ребенка. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Ольга Шаманская. Трагедия, в причинах которой разбираются правоохранители, произошла в Мотыгинском районе, который находится в восточной части Красноярского края. 6 марта в 23:30 поступило сообщение о безвестном исчезновении мальчика. Вскоре тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в огороде за надворными постройками.

По предварительным данным, когда бабушка мальчика ушла по делам, ребенок пошел на улицу и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув в очередной раз вниз головой, школьник не смог выбраться из-под толщи снега и задохнулся. Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему).

Илья Николаев