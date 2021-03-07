Ежегодные учения военных США и Южной Кореи пройдут в сжатом формате

Совместные учения военнослужащих США и Южной Кореи, которые традиционно проводятся каждый год, начнутся 8 марта, сообщило объединенное командование Южной Кореи. Представители вооруженных сил страны отметили, что учения пройдут без полевого элемента в связи с распространением коронавируса и по причинам, касающимся дипломатии с КНДР.

Учения будут проходить девять дней в режиме «компьютерной симуляции упражнений в командном пункте», передает Reuters заявление объединенного командования. По его сообщению, организаторы учений приняли к сведения «ситуацию с COVID-19, сохранение боеготовности, денуклеаризацию Корейского полуострова и установление мира».

Отношения между КНДР и Южной Кореей обострились в июне 2020 года. В декабре Южная Корея ввела уголовную ответственность за распространение листовок с критикой КНДР, послуживших причиной ухудшения отношений. В марте президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что проведение Олимпийских игр в Токио способствует диалогу между КНДР, Южной Кореей, США и Японией.