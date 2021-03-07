Постпред РФ в Вене заявил об интересе к российским вакцинам

Представители дипломатического корпуса в Вене и члены международных организаций проявили интерес к вакцинации препаратами из России, сказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Многие коллеги из дипломатического корпуса в Вене, а также из местных международных организаций, выразили интерес к идее привиться российскими вакцинами. Мой капитал (capital; возможно, имелась в виду «столица», capitol. — “Ъ”) работает над этим, но это займет некоторое время»,— написал господин Ульянов в Twitter. Отметим, что он не говорил явным образом, что речь идет о вакцинах от коронавируса.

Возможности вакцинации дипломатов вакцинами из России, по словам Михаила Ульянова, будет «частично зависеть от властей Европы». Он оценил, что работа займет не меньше месяца.

В феврале МИД России предложил работающим в России иностранным дипломатам, а также членам их семей, сделать прививку от коронавируса. До этого посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V».

В марте Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу «Спутника V». Входящие в ЕС Венгрия и Словения уже одобрили применение препарата. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что страны ЕС имеют право вести переговоры о покупке вакцин, не включенных в общеевропейский портфель.

О проверке «Спутника V» — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».