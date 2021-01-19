Посол Италии в России привился «Спутником V»

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что сделал прививку от коронавируса COVID-19. Итальянец привился российской вакциной «Спутник V».

«Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, "Спутник V". Я не испытал никаких особых побочных эффектов»,— сказал посол журналистам (цитата по ТАСС). В ближайшее время 64-летний дипломат намерен сдать тест на уровень антител в организме.

В самой Италии вакцинация началась в конце декабря 2020 года. Страна подписала соглашения на использование вакцин от BioNTech / Pfizer и с AstraZeneca. Собственную вакцину Италия может зарегистрировать к лету 2021 года. «Спутник V» пока еще не получил разрешение на применение в ЕС.

Как в мире меняется отношение к российской вакцине — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».