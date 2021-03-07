СМИ: Трамп требует от Республиканской партии прекратить пользоваться его именем

Юристы бывшего президента США Дональда Трампа направили претензии трем организациям Республиканской партии с требованием прекратить использование его образа и имени в рассылках по сбору средств и в сувенирах, сообщают Reuters и Politico со ссылкой на советника господина Трампа.

«Президент Трамп сохраняет приверженность Республиканской партии и выборам консерваторов, придерживающихся принципов "Америка на первом месте", но это не дает никому — ни друзьям, ни врагам — права использовать его внешность без явного разрешения»,— передает Politico слова советника бывшего президента.

СМИ называют три группы, которым были направлены претензии: Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство партией, а также кампании по выдвижению республиканцев в Конгресс США и в его верхнюю палату. Советник господина Трампа сообщил Reuters, что бывшему президенту не понравилось, что эти организации поддержали республиканцев, проголосовавших за его импичмент в 2021 году.

В марте, во время первого выступления после ухода с поста президента, Дональд Трамп заявил, что может победить представителей Демократической партии «в третий раз». Таким образом он намекнул на возможность баллотироваться в президенты США в 2024 году. Он опроверг сообщения о создании третьей партии и заявил, что продолжит поддерживать Республиканскую партию. Отметим, что собственный комитет политических действий господина Трампа за период с 29 ноября по 31 декабря 2020 года собрал $30,9 млн. Эта сумма сопоставима с теми, которые собираются во время предвыборных кампаний.

О выступлении бывшего президента — в материале “Ъ” «Дональд Трамп неотменим».