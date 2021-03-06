Рублев сыграет с Мартоном Фучовичем в финале турнира ATP в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинальной встрече второго круга ABN AMRO World Tennis Tournament — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Роттердаме. Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу россиянина. Рублев в финале сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который до этого одержал победу над хорватом Борной Чоричем.

Накануне Циципас обыграл россиянина Карена Хачанова, который вместе с Рублевым вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме. Турнир в Роттердаме завершится 7 марта, его призовой фонд превышает €980 тыс.

23-летний Андрей Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, 29-летний Мартон Фучович — 59-е. Отметим, что 15 марта россиянин Даниил Медведев поднимется на одну строчку рейтинга ATP и станет второй ракеткой мира.

О «пандемических» правилах подсчета рейтинга — в материале “Ъ” «Даниил Медведев в двух шагах от второй ракетки».