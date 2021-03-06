«Сочи» ждет хода красно-белых

В субботу стартовал 21-й тур чемпионата России по футболу. ЦСКА, победив дома «Ахмат» со счетом 2:0, с 40 очками закрепился на втором месте и до двух баллов сократил отставание от возглавляющего премьер-лигу «Зенита», у которого впереди непростая игра с «Рубином» в Казани. Замыкающий тройку «Сочи» добился нулевой ничьей в гостевом матче с «Ростовом» и набрал 37 очков, но дал шанс «Спартаку» обогнать себя.

На старте 21-го тура чемпионата России свои матчи провели две команды, находившиеся в тройке. Занимавший второе место ЦСКА после поражения от «Локомотива» выходил на домашнюю встречу с «Ахматом» с одной целью — побеждать. Армейцам обязательно нужно было подтвердить участие в чемпионской гонке и отбить атаки подтянувшихся к ним других претендентов на медали. «Сочи» так вообще подобрался уже на минимальное расстояние.

В последнее время ЦСКА легко забирал очки у «Ахмата», одержав с 2018 года шесть побед подряд с общим счетом 16:0. В прошлом чемпионате и в первом круге нынешнего москвичи постоянно доставляли грозненцам крупные неприятности — 3:0, 4:0 и 3:0. В этот раз матч также складывался в пользу красно-синих, хотя первую опасную ситуацию на 11-й минуте нарисовали футболисты «Ахмата». Георгий Мелкадзе с убойной дистанции бил в полупустые ворота, которые снова в отсутствие приболевшего Игоря Акинфеева защищал Илья Помазун, и умудрился промазать.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К середине первого тайма у ЦСКА разбегался Никола Влашич. На днях авторитетный портал Transfermarkt включил его под третьим номером в число самых дорогих игроков, выступающих в европейских чемпионатах, которые не входят в пятерку ведущих лиг (это Англия, Испания, Италия, Германия и Франция). Сначала хорват, оцениваемый экспертами в €30 млн, сам себе создал голевой момент, когда умчался от двоих опекунов, ворвался в штрафную площадь и чуть-чуть не попал в створ. Затем он на блюдечке выложил мяч Ильзату Ахметову, чей удар заблокировал защитник Андрей Семенов. А позже недавно арендованный у китайского «Далянь Ифан» Саломон Рондон обстучал штангу после скидки Влашича.

Но в итоге армейцы забили с «мусорного» пенальти. Зоран Нижич опрометчиво выставил руку в верховом единоборстве, и исполняющий обязанности капитана ЦСКА Марио Фернандес угодил прямо в запрещенную часть тела. Учитывая, что Влашич не реализовал 11-метровый в матче с «Локомотивом», пенальтистом назначили Рондона, и тот впервые отличился в составе армейского клуба. В начале второго тайма венесуэльский нападающий записал себе в актив и результативную передачу, которую завершил хлестким ударом с лета Влашич. Превосходство хозяев, как и результат, уже не вызывали абсолютно никаких сомнений, пускай обошлось и без разгрома. ЦСКА защитил вторую позицию в турнирной таблице и сократил отставание от лидирующего «Зенита» до двух пунктов. Да, петербуржцам еще только предстоит сыграть в 21-м туре, но в гостях у «Рубина» они вполне могут потерять очки.

Куда более интригующим представлялось южное дерби между «Ростовом» и «Сочи». Если исходить из турнирного положения, это противостояние перебивало даже воскресное соперничество «Спартака» и «Краснодара». Сочинцы стояли выше красно-белых, а ростовчане опережали «быков». Да и в первом круге их встреча получилась весьма горячей. Черноморцы выиграли 4:2, но с большим скандалом, после чего арбитра того матча Евгения Турбина отстранили от судейства. Подопечные Валерия Карпина настраивались на реванш. К тому же они были на подъеме после волевой ничьей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, когда в меньшинстве ушли от поражения на последних минутах.

Правда, «Ростов» недосчитался дисквалифицированных центрального защитника Максима Осипенко и полузащитника Хорена Байрамяна. Кроме того, в заявке желто-синих из-за травмы не оказалось Матиаса Норманна, а это уже выглядело критично, ведь норвежец определяет игру в средней линии. К тому же у ростовчан травмированы еще два полузащитника — Кенто Хасимото и Павел Мамаев, а Роман Еременко покинул клуб.

Несмотря на серьезные кадровые проблемы, хозяева не собирались отказываться от активного футбола и едва не огорошили соперника быстрым голом.

Автор дубля в ворота «Зенита» Али Соу вроде бы технично направлял мяч в дальний угол, но Сослан Джанаев выручил гостей. «Сочи» мог открыть счет со штрафного удара, когда Антон Заболотный под острым углом пробил в штангу. «Ростов» ответил своим моментом. Соу, казалось, сделал все для того, чтобы Понтус Альмквист обрадовал команду и болельщиков, а швед растерялся, оставшись в одиночестве перед Джанаевым, и неудачно подработал мяч, который стал добычей вратаря.

«Сочи» продолжал угрожать «стандартами» и даже добился успеха после похожего на «стандарт» навеса в штрафную. Голкипер Сергей Песьяков ошибся на выходе, и его сочинский тезка Терехов поразил оставленные ворота, но все испортил Иван Миладинович. Серб очутился не только на линии огня, но еще и в офсайде, поэтому мяч, отскочивший от него в сетку, никак нельзя было засчитывать.

Во втором тайме происходившее на поле больше напоминало регби. И до перерыва было много борьбы, а после была уже практически одна борьба. В столкновении на втором этаже рассекли голову Заболотному, и врачи долго перевязывали его, пока все остальные участники встречи ждали окончания процедуры. Потом пришлось бинтовать и защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, так как Кристиан Нобоа врезал ему ногой по лбу. Причем шведу поверх бинтов надели еще желтую резиновую шапочку, так что он приобрел образ футболиста-пловца. Вскоре у «Сочи» выбыл из строя Жуанзиньо. С учетом фолов, предупреждений и замен матч разбился на непродолжительные игровые отрезки, что скорее устраивало черноморцев, которые, судя по всему, не возражали против ничьей на выезде.

В концовке у них занемог и уселся на газон Миха Мевля. Как выяснилось, словенец решил просто потянуть время.

Уже в компенсированные минуты арбитр предъявил прямую красную карточку Никите Бурмистрову за то, что сочинец крайне грубо сфолил на Хайтаме Алеесами. Темп игры упал совсем. «Ростов» пытался что-нибудь придумать в атаке, но ввиду опять же ощутимых кадровых потерь придумывать особо было некому. Тот же Армин Гигович перед самым финальным свистком имел возможность принести хозяевам победу, однако молодой швед запустил мяч в никуда. Благодаря этой ничьей «Сочи» еще на один балл отодвинулся от «Спартака», сохранил трехочковый отрыв от «Ростова» и пока по-прежнему идет в премьер-лиге третьим. Теперь ход за красно-белыми, которые могут снова забраться в тройку.

Александр Ильин