В Краснодаре потушили возгорание камыша на площади 400 квадратных метров

Вечером 6 марта пожарные ликвидировали возгорание камыша в станице Елизаветинской (Прикубанский округ Краснодара). Площадь пожара составила 400 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС.

Вызов поступил на пульт дежурного в 17:38. На ликвидацию огня были направлены шесть человек личного состава и две единицы техники. В 19:30 удалось справиться с огнем. «Угрозы населенному пункту нет», - подчеркивается в сообщении МЧС.

Предположительно, возгорание растительности стало причиной смога, который окутал сегодня краевую столицу.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 26 января ликвидировали возгорание камыша в плавневой зоне реки Анапка города-курорта. Из-за горения сухой растительности на автодороге А-290 Новороссийск-Керчь с 42 по 47 км вечером 25 января было введено ограничение движения транспортных средств, и организован объезд через станицу Анапская.

Наталья Решетняк