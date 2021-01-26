В Анапе ликвидировали горение камыша

Фото: администрация Краснодарского края

Сегодня, 26 января, в 01:50 зафиксирована полная ликвидация возгорания камыша в плавневой зоне реки Анапка города-курорта. Как ранее сообщало ГУ МЧС по краю, из-за горения сухой растительности на автодороге А-290 Новороссийск-Керчь с 42 по 47 км вечером 25 января было введено ограничение движения транспортных средств, и организован объезд через станицу Анапская.

По данным спасателей, сообщение о том, что произошло возгорание камыша в плавнях реки Анапка в станице Анапская, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ведомства вечером 25 января. Площадь активного горения составляла 2 тыс. кв. м.

На тушение возгорания было привлечено от РСЧС 94 человека и 33 ед. техники, от МЧС России 60 человек и 15 ед. техники.

Дмитрий Михеенко