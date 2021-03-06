FT: во время пандемии стали популярными более дорогие и крепкие алкогольные напитки

Пандемия коронавируса изменила глобальную культуру употребления спиртных напитков, выяснила газета Financial Times. Многие перешли на высококлассные крепкие напитки и коктейли собственного приготовления. В 2020 году на фоне распространения COVID-19 выросли продажи текилы, водки и ликеров, по сравнению с продажами других алкогольных напитков.

На более дорогие и крепкие напитки перешли состоятельные потребители, не потерявшие работу. Дополнительный доход образовался в связи с тем, что отпуск и выход на улицу стали практически невозможными. Это привело к «скачку в торговле», считает аналитик Jefferies Эд Манди. По его мнению, любители выпить, располагающие деньгами, воспользовались более низкими розничными ценами по сравнению с ценами в барах и ресторанах.

«Если вы застряли дома и не хотите ходить по магазинам, проще купить большую бутылку спиртного, чем 24 бутылки пива. Дома все больше делают коктейли <...> Люди меняют бренди на коньяк, дешевые напитки на дорогие»,— рассказал господин Манди. Продажи престижных спиртных напитков, которые стоят более $100 за бутылку, по прогнозам, вырастут более чем на две пятых к 2024 году, считают в аналитической группе IWSR.

«Тенденция перехода к крепким спиртным напиткам от пива и вина ускорилась во время пандемии»,— заявил исполнительный директор Diageo Иван Менезес. Глава североамериканской группы заявил в конце прошлого года, что их потребление в домохозяйствах увеличилось в 2020 году в три раза по сравнению с потреблением пива и в два раза по сравнению с потреблением вина.

В Pernod Ricard заявили, что ее бренды виски Jameson и Glenlivet показали «уверенный рост», несмотря на закрытие магазинов в аэропортах и на вокзалах, которые традиционно были основным местом продажи. По данным IWSR, общее потребление алкогольных напитков в мире в 2020 году сократилось всего на 8% по сравнению с предыдущим годом, несмотря на то что многие пабы, бары и рестораны были закрыты.

Между показателями в разных странах были различия. Потребление алкогольных напитков было больше в США в прошлом году, поскольку розничные продажи напитков для потребления дома составляют гораздо большую часть рынка. В Южной Африке, где периодически вводятся запреты на горячительное, и Турции, где продажа напитков тесно связана с туризмом, потребление упало примерно на треть. В Китае, где пандемия возникла, но где вирус был относительно быстро взят под контроль, потребление алкогольных напитков сократилось на 9%, однако розничные продажи по объему выросли на 23%.

По мере развертывания вакцинации аналитики Bernstein ожидают возвращения к «почти нормальному» уровню социализации к середине 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса почти в два раза увеличилось количество поисковых запросов на онлайн-покупку алкоголя с доставкой. Пик пришелся на апрель, когда число поисковых запросов «купить алкоголь с доставкой» в четыре раза превысило показатель 2019 года. Нелегальный оборот алкоголя в интернете в 2020 году остался на уровне 2019 года и составил 2,5 млрд руб., следует из исследования компании Group-IB.