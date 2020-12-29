Group-IB оценила нелегальный оборот алкоголя в интернете в 2,5 млрд рублей

Нелегальный оборот алкоголя в интернете в 2020 году остался на уровне 2019 года и составил 2,5 млрд руб., следует из исследования компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. Продажа алкоголя онлайн запрещена в России с 2007 года.

«Оборот теневого рынка продажи алкоголя в интернете в 2020 году — 2,5 млрд руб. Фактически рынок остался в прежних объемах. В первую очередь за счет ограничений, связанных с пандемией и сокращением поставок на корпоративы, праздники и другие массовые мероприятия, а также в небольшие питейные заведения и торговые точки»,— сообщает компания. Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя в 2017 году составил 1,7 млрд руб., в 2018 году — 2,1 млрд руб., в 2019 году — 2,5 млрд руб.

При этом блокировка со стороны официальных производителей и Роскомнадзора сайтов-алкомаркетов привела к их постепенному сокращению. В 2019 году продажей спиртного занимались около 2,5 тыс. интернет-ресурсов, в 2020 году осталось около 2 тыс. сайтов, на которых можно купить алкоголь. По подсчетам экспертов, продавцы таких сайтов заработали в 2020 году более 1,08 млрд руб.

Из-за пандемии коронавируса почти в два раза увеличилось количество поисковых запросов на онлайн-покупку алкоголя с доставкой. Пик пришелся на апрель, когда число поисковых запросов «купить алкоголь с доставкой» в четыре раза превысило показатель предыдущего года.

Чаще всего алкоголь продают через мессенджеры и соцсети, в частности Telegram и Instagram. «Начавшаяся в 2019 году активная миграция подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и соцсети ускорилась во время пандемии. На конец декабря 2020 года уже сотни групп и аккаунтов в социальных сетях занимались открытой продажей алкоголя в обход действующего законодательства»,— говорится в исследовании Group-IB. Предполагаемый оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя в социальных сетях и мессенджерах в 2020 году составил около 1,3 млрд руб.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой временно разрешить продажу алкоголя онлайн-ритейлерам. По мнению участников рынка, это позволит избежать большой концентрации людей в магазинах во время новогодних праздников.