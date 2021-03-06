Netflix и «Кинопоиск» увеличили долю на рынке в 2020 году

По итогам 2020 года доли онлайн-кинотеатров ivi и Okko впервые снизились, сообщает РБК со ссылкой на годовой отчет аналитического агентства Telecom Daily. Доля ivi в общих доходах всех видеосервисов рунета составила 22,5% против 25% годом ранее. Доля Okko составила 13,6% рынка (15% в 2019 году). При этом доля онлайн-кинотеатра Netflix в России увеличилась с 4% в 2019 году до 8,4% в 2020 году, а доля «Кинопоиска» — с 3 до 7,1%. Доля YouTube снизилась с 13 до 9%, Wink — с 8 до 7,3%, Megogo — с 9 до 6,6%.

Выручка ivi в 2020 году выросла на 44%, до 8,8 млрд руб., Okko — на 45%, до 5,3 млрд руб., YouTube — на 13%, до 3,5 млрд руб., Wink — на 53%, до 2,9 млрд руб., Megogo — на 24%, до 2,6 млрд руб., «Кинопоиска» — в 3,5 раза, до 2,8 млрд руб., Netflix — в три раза, до 3,3 млрд руб.

В декабре сообщалось, что к концу года к аудитории Netflix должно прибавиться 30 млн новых пользователей (в том числе из России, где сервис легально заработал в октябре). В январе стало известно, что стриминговая платформа завершила прошлый год более чем с 200 млн подписчиков

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