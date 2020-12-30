Киноиндустрия разошлась по домам

Пандемия повлияла на все этапы кинопроизводства: от съемок новых проектов (приостановленных или отложенных) до механизмов продвижения (в этом смысле самые резкие перемены произошли в фестивальном секторе, вынужденном подстраиваться под запреты и ограничения). Но в первую очередь, как считает Юлия Шагельман, пандемия ускорила перестройку всей привычной системы проката, дистрибуции и собственно просмотра кино — укрепив позиции онлайн-платформ и заставив консерваторов как среди зрителей, так и среди профессионалов индустрии скорбеть о скорой смерти кинотеатров.

2020-й должен был стать ключевым для стримингов даже без всякого вируса: в ноябре прошлого года запустились сервисы Disney+ и Apple TV+, в этом начали работать HBO Max и Peacock. Таким образом, у лидеров — Netflix, Amazon и Hulu — появились новые конкуренты, и гонка контента усилилась. В то же время закрытие кинотеатров по всему миру буквально привязало зрителей к домашним экранам.

При этом Netflix по-прежнему сохраняет лидерство. Согласно данным, которое приводит издание Vulture, к концу года к его аудитории прибавится 30 млн новых пользователей (в том числе из России, где сервис легально заработал в октябре), и самое позднее в январе 2021-го число подписчиков превысит заветную цифру 200 млн. На Disney+, занимающий сейчас второе место среди стриминговых платформ в США, за первый год его существования подписалось 86,8 млн человек, и это опережает прогнозы самой компании, которая надеялась получить 90 млн подписчиков только к 2024 году.

Издание Variety, ссылаясь на отчет аналитической компании Omdia, сообщает, что вследствие пандемии глобальная киноиндустрия в этом году потеряет $32 млрд.

Снижение кассовых сборов составило 71,5% в сравнении с 2019 годом, и впервые за 20 лет они упали ниже $13 млрд. В то же время выручка от подписки на онлайн-сервисы и видео по запросу вырастет на 30%: с $26 млрд в 2019 году до $34 млрд в 2020 году. PricewaterhouseCoopers также прогнозирует падение доходов кинотеатров по всему миру на 66% процентов (до $15,5 млрд). Аналитики подчеркивают, что доходы будут снижаться и в дальнейшем: на 2,4% в год в течение следующих пяти лет.

Главные надежды на возрождение кинотеатрального проката в середине года связывались с картиной Кристофера Нолана «Довод». Режиссер наотрез отказывался отдавать фильм на стриминги, а студия Warner Bros. уповала, что он сумеет привлечь достаточное количество зрителей даже при половинной рассадке. Однако надежды эти не оправдались: «Довод», бюджет которого составляет $205 млн (и это не считая затрат на маркетинг и рекламу), собрал в Штатах около $58 млн, а по всему миру чуть больше $362 млн. Этот провал (и, конечно, подоспевшая вторая волна пандемии) повлек за собой то, что другие студии окончательно отказались от выхода своих предполагаемых хитов в 2020 году, сдвинув их прокат, или стали развивать гибридную модель, когда фильмы выходят в кино и онлайн одновременно.

Именно по этому пути планирует идти Disney со своими анимационными лентами «Душа» и «Райя и последний дракон», а также Warner Bros., буквально взорвавшие Голливуд в начале декабря объявлением, что в 2021 году выпустят все свои проекты одновременно на собственном стриминге HBO Max (он пока доступен только в США и Канаде) и в кинотеатрах — там, где они будут открыты. Первым таким фильмом станет «Чудо-женщина: 1984», которая выйдет онлайн 25 декабря (в России будет в прокате с 14 января), а потом еще 18 картин, в том числе долгожданные «Дюна», «Отряд самоубийц 2» и четвертая «Матрица». Несмотря на то что такая стратегия позиционируется как временная (и связана, очевидно, не только с пандемией, но и с раскруткой HBO Max, отстающего от конкурентов), она вызвала крайне негативную реакцию и у кинотеатральных сетей, и у студии Legendary Pictures, вместе с «Уорнерами» финансировавшей «Дюну» и «Годзиллу против Конга», и у режиссеров, актеров и их агентов. Последнее — вопрос не только бизнеса, но и этики: Warner Bros., в отличие от «Диснея», не предупредили никого из партнеров о грядущих переменах.

Этот скандал вызвал новый виток дискуссий о будущем киноиндустрии. Многие эксперты считают, что решение студии обусловлено оценкой рисков, связанных с COVID-19, и означает, что кинобизнес, несмотря ни на какие вакцины, не оправится от последствий пандемии и в следующем году. Другие продолжают верить в возрождение кинотеатров (притом что крупнейшая в США сеть AMC предупреждает, что может в ближайшее время объявить о банкротстве). Но в этом случае в ход идут не цифры, а такие плохо определимые и лежащие скорее в эмоциональной сфере понятия, как «уникальный кинотеатральный опыт» и «коллективные переживания».

Ясно одно: кинобизнес — это не спринтер, а марафонец, поэтому эффекты любых крупных потрясений растягиваются тут надолго.

Это заметно и на примере другого явления, меняющего лицо индустрии,— все более растущего внимания, которое уделяется инклюзии и разнообразию. Понятно, что началось это еще в 2015 году, когда соцсети взорвались хештегом OscarSoWhite («Оскар слишком белый») а индустриальная пресса — соответствующими обсуждениями. Скандал с Харви Вайнштейном и движение MeToo подлили масла в огонь протестов против доминирования белых цисгендерных мужчин в Голливуде, а следом — и в киноиндустрии других стран (хотя в России ситуация, как обычно, имеет свои особенности). В 2020-м об этом вновь заговорили в связи с новыми стандартами, введенными Американской киноакадемией для отбора фильмов, претендующих на «Оскар» (пока только в номинации «Лучший фильм»), которые вступят в действие в 2024 году.

Ирония в том, что эти стандарты, которые на бумаге выглядят революционно, на самом деле всего лишь отражают реальность, которая и так уже существует. Трудно представить сейчас съемочную группу, куда бы не входили женщины, представители разных рас и так далее. Любой российский фильм, снятый в последние лет десять, а то и раньше, этим критериям уже соответствует.

Что же касается той части индустриального айсберга, которую мы видим на экране, то здесь онлайн снова опережает как неповоротливых гигантов кинобизнеса, так и Академию.

На малом экране, который старается привлечь абсолютно все категории населения, представлены сюжеты и истории из жизни едва ли не всех меньшинств, которые можно себе представить, в то время как какой-нибудь Marvel ждет аплодисментов за двухсекундное появление «ЛГБТ-персонажа», которое моргнешь — и пропустишь. Возможно, новые оскаровские правила повлияют на изменения этой ситуации, но, как и в случае всех остальных сдвигов в киноиндустрии, результаты будут видны не раньше чем через несколько лет.