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В Адлерском районе Сочи сгорел еще один торговый павильон

Утром 6 марта в Адлерском районе Сочи на улице Урожайной ликвидировали пожар в торговом павильоне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Площадь возгорания составила 15 кв.м.

По данным МЧС, вызов поступил в 07.05. Спустя 15 минут была объявлена полная ликвидация пожара. В тушении задействовали две единицы техники и шесть человек личного состава.

Как писал “Ъ-Кубань”, 4 марта  ликвидировали пожар на рынке, расположенном на улице Голубые Дали  в Адлере.  Площадь возгорания составила 400 кв. м. 14 февраля 2021 года в Адлерском районе Сочи произошел пожар в торговом центре «Мзымта». Его площадь составила 800 кв. м.

Наталья Решетняк


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