Мишустин пообещал решить проблему с выплатой 200 млн руб. работникам шахты «Алексиевской»

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что проблема с выплатой зарплаты работникам шахты «Алексиевской» в Кузбассе будет решена. Предприятие было признано банкротом в 2017 году. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев уточнил, что общая задолженность по зарплатам перед шахтерами составляет 200 млн руб.

«Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем»,— сказал господин Мишустин в ходе встречи с губернатором Кемеровской области (цитата по ТАСС). Премьер поручил господину Цивилеву взять вопрос выплат на личный контроль. Также он попросил правоохранительные органы разобраться с ситуацией.

«В шахте имеется задолженность, общая задолженность — 200 млн руб. Мы сейчас по этой задолженности активно работаем. Самое главное, не оставить людей, которые работают в шахте, один на один с проблемами»,— отметил Сергей Цивилев.

Шахта «Алексиевская» была признана несостоятельной осенью 2017 года. В рамках уголовного дела о невыплате зарплат бывшему конкурсному управляющему шахты Владимиру Максимову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). Работники предприятия обратились к президенту России, в Госдуму и Совет федерации с просьбой решить проблему с невыплатой.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Горняки шахты "Алексиевская" просят власти решить проблему с невыплатой зарплат».