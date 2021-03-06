На модернизацию инфраструктуры транспорта до 2024 года выделят 780 млрд рублей

До 2024 года на развитие транспортной инфраструктуры России планируется выделить около 780 млрд руб., сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, правительство намерено расширить Байкало-Амурскую магистраль и «Транссиб».

«Предстоит расширить две железнодорожные магистрали — Байкало-Амурскую магистраль и "Транссиб"… Первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году. Суммарно будет построено около 670 км путей. На втором этапе — более 1300 км. В целом до 2024 года объем финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд руб.»,— сказал господин Мишустин на совещании о транспортном обеспечении вывоза угля в Кемеровской области.

Премьер добавил, что сейчас пропускная способность Байкало-Амурской магистрали и «Транссиба» оставляет желать лучшего. «Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций и усилить энергоснабжение. Помимо доставки угля и других товаров на Восток мы планируем сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до нашей западной границы»,— сказал он.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий «Российским железным дорогам» массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Кроме того, были внесены изменения в закон об экологической экспертизе — проводить ее при модернизации магистральной инфраструктуры БАМа и Транссиба в границах ООПТ до 2025 года не требуется. Причем к такой инфраструктуре относятся не только объекты для строительства железной дороги, но и автодороги общего пользования, мосты, морские и речные порты.

Подробнее о подготовке законопроекта — в материале “Ъ” «Особо пропускные территории».