06 марта, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

На модернизацию инфраструктуры транспорта до 2024 года выделят 780 млрд рублей

До 2024 года на развитие транспортной инфраструктуры России планируется выделить около 780 млрд руб., сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, правительство намерено расширить Байкало-Амурскую магистраль и «Транссиб».

«Предстоит расширить две железнодорожные магистрали — Байкало-Амурскую магистраль и "Транссиб"… Первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в текущем году. Суммарно будет построено около 670 км путей. На втором этапе — более 1300 км. В целом до 2024 года объем финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд руб.»,— сказал господин Мишустин на совещании о транспортном обеспечении вывоза угля в Кемеровской области.

Премьер добавил, что сейчас пропускная способность Байкало-Амурской магистрали и «Транссиба» оставляет желать лучшего. «Необходимо проложить новые пути, провести реконструкцию станций и усилить энергоснабжение. Помимо доставки угля и других товаров на Восток мы планируем сократить до семи дней время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до нашей западной границы»,— сказал он.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий «Российским железным дорогам» массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Кроме того, были внесены изменения в закон об экологической экспертизе — проводить ее при модернизации магистральной инфраструктуры БАМа и Транссиба в границах ООПТ до 2025 года не требуется. Причем к такой инфраструктуре относятся не только объекты для строительства железной дороги, но и автодороги общего пользования, мосты, морские и речные порты.

Подробнее о подготовке законопроекта — в материале “Ъ” «Особо пропускные территории».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя