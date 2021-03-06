Россия и Франция в 2020 году тайно выслали по одному дипломату

В конце 2020 года Россия и Франция тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны, сообщило французское издание Les Echos. По его данным, Франция выслала одного из руководителей экономического отдела посольства РФ в Париже после того, как россиянина «застали в момент совершения акта шпионажа». Россия на высылку своего представителя ответила симметрично, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.

В МИД РФ и посольстве Франции в Москве отказались подтвердить или опровергнуть “Ъ” эту информацию.

Подробности — в публикации “Ъ” «Persona non gromko».