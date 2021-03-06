Оперштаб Кубани сообщил о 140 новых случаях инфицирования COVID-19

Краснодарский край вновь оказался на 17 месте среди 85 регионов в России по суточному приросту заболевших коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за сутки на Кубани заболели 140 человек. Всего с начала пандемии подтверждено 39 295 случаев заболевания коронавирусом. 34 267 человек выздоровели, 2014 пациентов умерли.

Максимальное количество больных зарегистрировано в Краснодаре - 37, в Сочи – 16, в Новороссийске – 8. В Геленджике, Анапе и Каневском районе COVID-19 подтвердился у шести человек (в каждом муниципалитете). По пять новых случаев выявлено в Горячем Ключе, Выселковском, Отрадненском и Динской районе. По четыре положительных результатаполучено в Армавире, Туапсинском и Лабинском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах. В Белореченском районе - три, по два – в Кореновском, Апшеронском, Ейском, Курганинском, Красноармейском, Гулькевичском, Мостовском районах. По одному человеку выявили в Славянском, Тимашевском, Крымском и Павловском районах.

В России за сутки выявлено 11 022 новых случая коронавируса, 441 человек умер, 15 027 выздоровели.

Наталья Решетняк