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Оперштаб Кубани сообщил о 140 новых случаях инфицирования COVID-19

Краснодарский край вновь оказался на 17 месте среди 85 регионов в России по суточному приросту заболевших коронавирусом. По данным регионального оперштаба, за сутки на Кубани заболели 140 человек. Всего с начала пандемии подтверждено 39 295 случаев заболевания коронавирусом. 34 267 человек выздоровели, 2014 пациентов умерли. 

Максимальное количество больных зарегистрировано в Краснодаре - 37, в Сочи –  16, в Новороссийске –  8. В Геленджике, Анапе и Каневском районе COVID-19 подтвердился у шести человек (в каждом муниципалитете). По пять новых случаев выявлено в Горячем Ключе, Выселковском, Отрадненском и Динской районе. По четыре положительных результатаполучено  в Армавире, Туапсинском и Лабинском, Новокубанском и Усть-Лабинском районах.  В Белореченском районе - три, по два – в Кореновском, Апшеронском, Ейском, Курганинском, Красноармейском, Гулькевичском, Мостовском районах. По одному человеку выявили в Славянском, Тимашевском, Крымском и Павловском районах.

В России за сутки выявлено 11 022 новых случая коронавируса,  441 человек умер, 15 027 выздоровели.  

Наталья Решетняк


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