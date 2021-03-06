Суд оставил в силе решение об отставке председателя александровской думы

Александровский городской суд оставил без удовлетворения административный иск экс-спикера думы Александровского округа Марины Зиминой об отмене решения представительного органа об отставке председателя. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщил собеседник, близкий к александровской думе.

Дума муниципального округа приняла решение об отставке Марины Зиминой в января этого года. Новым спикером депутаты выбрали Людмилу Белецкую. Оба решения принимались большинством голосов и, по информации “Ъ-Прикамье” получили одобрение со стороны краевых властей.