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Суд оставил в силе решение об отставке председателя александровской думы

Александровский городской суд оставил без удовлетворения административный иск экс-спикера думы Александровского округа Марины Зиминой об отмене решения представительного органа об отставке председателя. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщил собеседник, близкий к александровской думе.

Дума муниципального округа приняла решение об отставке Марины Зиминой в января этого года. Новым спикером депутаты выбрали Людмилу Белецкую. Оба решения принимались большинством голосов и, по информации “Ъ-Прикамье” получили одобрение со стороны краевых властей.

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