На границе США с Мексикой задержали рекордное число мигрантов

Пограничники США в феврале задержали почти 100 тыс. мигрантов на границе с Мексикой, сообщили источники агентства Reuters. По их данным, это самый высокий показатель за февраль с 2006 года и в целом за месяц с июня 2019 года.

В январе на границе задержали 78 тыс. мигрантов. В марте число задержанных может продолжить расти, так как только 3 марта пограничники США поймали более 4,5 тыс. мигрантов, пересекавших границу с Мексикой.

В феврале президент США Джо Байден отметил решение Дональда Трампа финансировать строительство стены на границе с Мексикой за счет средств из других программ. До этого он поручил приостановить строительные работы на границе. Строительство стены было одним из основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа в 2016 году.