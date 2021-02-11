Байден отменил декларацию Трампа о финансировании строительства стены у границ Мексики

Президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника Дональда Трампа финанисировать строительство стены на границе с Мексикой за счет средств из других программ. Господин Байден уведомил о своем решении спикера Платы представителей Нэнси Пелоси и вице-президента Камулу Харрис.

«В соответствии с разделом 202(a) Акта о национальном чрезвычайном положении… я уведомляю, что своим решением прекращаю чрезвычайное положение, объявленное в декларации 9844 от 15 февраля 2019 года»,— указано в письме, опубликованном на сайте Белого дома.

Господин Байден объявил, что считает объявление чрезвычайного положения неоправданным. По словам президента, его администрация будет придерживаться политики, по которой «ни один доллар американских налогоплательщиков не будет направлен на строительство стены на границе». Джо Байден также объявил, что поручит оценить все средства, направленные или присвоенные с этой целью.

Объявление чрезвычайного положения (ЧП) позволяет федеральным властям США совершать действия, которые обычно не разрешены законом. В частности, чрезвычайными положениями регулируются санкции в отношении России и Ирана, запреты на сотрудничество с Huawei и другими ИТ-компаниями из Китая, а также распределение средств на борьбу с коронавирусом.

Декларация о ЧП «в связи с ситуацией на южной границе», подписанная Дональдом Трампом, позволяла перераспределить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Господин Трамп называл северную границу США местом, через которую в страну входят нелегальные мигранты и ввозятся наркотики. Строительство стены с Мексикой было одним из основных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа перед выборами в 2016 году.

Джо Байден поручил приостановить строительные работы на границе в Мексикой 20 января. В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США выйдет из соглашений с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом, которые давали право возвращать в эти страны людей, ищущих убежища в США.

О внешней политике США при Джо Байдене — в материале “Ъ” «Америка и Китай делят Азию».