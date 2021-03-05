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Замглавы офиса Зеленского призвала США ввести новые санкции против России

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко сказала, что Киев был бы благодарен Вашингтону, если бы он ввел новые всеобъемлющие санкции против Москвы. В частности, она хочет, чтобы США ввели новые ограничения против «Северного потока-2».

«Будем весьма благодарны, если Соединенные Штаты рассмотрят введение нового всестороннего санкционного режима до тех пор, пока война в Украине не прекратится»,— сказала госпожа Свириденко (цитата по УНИАН). По словам замглавы офиса президента Украины, санкции против Москвы должны действовать, пока Восточная Украина и Крым полностью не перейдут под контроль Киева.

США 3 марта продлили на год санкции в отношении России, введенные в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму. Кроме того, 2 марта Вашингтон вместе с Брюсселем ввел санкции против России по делу Алексея Навального. Под ограничения Вашингтона попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации.

Подробнее о новых санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».

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