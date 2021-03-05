Суд удовлетворил требования Евгения Пригожина к Алексею Навальному на одну десятую

5 марта Люблинский районный суд частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному, обязав его выплатить 500 тыс. руб. компенсации морального вреда, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Господин Пригожин требовал взыскания 5 млн руб. Суд признал высказывания господина Навального, ставшие причиной иска, «порочащими, недостоверными и оскорбительными», обязав удалить их в течение десяти дней с момента вступления решения в силу и «опубликовать опровержения на канале "Навальный Live" путем публикации резолютивной части решения». Глава юридического отдела ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Вячеслав Гимади намерен обжаловать это решение.

Как ранее сообщал “Ъ”, с октября прошлого года господин Пригожин подал десятки исков о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, членам его команды, другим оппозиционерам, а также к ряду СМИ. Поводом для обращений пресс-служба бизнесмена называла различные публикации «оскорбительных и клеветнических сведений» в отношении Евгения Пригожина. Имелись в виду публикации оппозиционеров о поставках в московские школы некачественного питания для детей. При этом отмечалось, что юристы бизнесмена продолжат изучать публикации оппозиционера и подавать новые иски. Осенью 2019 года компания «Московский школьник» (в СМИ ее называют бизнес-структурой господина Пригожина, но его пресс-служба это отрицает) отсудила у господина Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь 87,6 млн руб. по иску о недостоверной информации, связанному с этими же публикациями. Летом 2020 года Евгений Пригожин выкупил этот долг у «Московского школьника», однако ответчики заявили, что не смогут его погасить, после чего на них завели исполнительные производства и арестовали их счета.

Кира Дюрягина