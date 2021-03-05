КГИОП не планирует включать здание ВНИИБ в список объектов культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 5 марта опубликовал проект распоряжения об отказе во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия здания бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В нем сообщается, что во включении здания в перечень выявленных памятников планируется отказать, он будет исключен из реестра объектов, обладающих необходимыми для памятников признаками.

Напомним, что против сноса здания НИИ бумаги выступают градозащитники. Они требуют признать его объектом культнаследия. В ГК «ФСК», владеющей земельным участком бывшего института на 2-м Муринском проспекте, 49, ранее заявляли, что не планируют сносить здание.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «ФСК пересмотрит концепцию».