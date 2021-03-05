Германия заплатит €2,4 млрд операторам АЭС за их досрочное закрытие

Федеральное правительство достигло соглашения с четырьмя энергетическими компаниями по поводу выплаты им компенсации за досрочное выведение из эксплуатации принадлежащих им атомных электростанций в Германии. Как отмечается в заявлении Министерства экономики и энергетики Германии, компании EnBW, E.ON/PreussenElectra, RWE и Vattenfall получат в общей сложности €2,4 млрд за закрытие шести АЭС. Наибольшую компенсацию получит шведская компания Vattenfall — €1,4 млрд.

Выплаты должны компенсировать компаниям потери от прекращения производства электричества и инвестиции. Со своей стороны компании должны будут отозвать все поданные ими иски, в которых они требовали от Германии компенсации за потерю прибыли.

Решение о постепенном закрытии всех 17 АЭС на территории Германии было принято федеральным правительством в 2011 году после катастрофы на АЭС «Фукусима» в Японии. Последние АЭС должны быть выведены из эксплуатации в 2022 году.

Алена Миклашевская