Более 8 тысяч жителей Кубани оштрафовали за нарушение масочного режима

С сентября 2020 года по март 2021 года в Краснодарском крае составлено 8 079 протоколов за нарушение масочного режима. Об этом сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Татьяна Межевая. 1 464 протокола составлены специалистами регионального управления Роспотребнадзора, в том числе за последнюю неделю – 172 протокола. За указанный период приостановлена деятельность 93 объектов, включая 78 организаций общепита.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции еще на две недели, до 14 марта. При этом сохраняется обязательный масочный режим, жители и гости региона должны социальную дистанцию 1,5 м, использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах, в том числе, в общественном транспорте, на вокзалах, парковках, в торговых центрах, объектов бутового обслуживания и других местах скопления людей.

Наталья Решетняк