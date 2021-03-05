На юге России расходы на подарки к 8 марта выросли почти вдвое

Объем трат на подарки к 8 марта на юге России превысил 67 млн руб., что на 93% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ВТБ» в ЮФО со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса банка.

Как отмечается в сообщении, наиболее затратным подарком стали сертификаты в SPA-салоны: затраты жителей южного региона на них составили 34 млн руб. (в 2,3 раза больше, по сравнению с 2020 годом). Средний чек превысил 5,5 тыс. руб. (+35%). Второе место по объемам затрат составила косметика и парфюмерия (6 млн руб.). Средний чек составил 1,2 тыс. руб. (-14%). На третьей позиции расположились бутики аксессуаров: жители ЮФО приобрели в них подарков на 12,5 млн руб. (в три раза больше, чем в 2020 году). Средний чек составил 3,3 тыс. руб.

Наталья Шинкарева