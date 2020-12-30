Путин ввел штрафы до 150 тыс. руб. для чиновников за хамство

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы для госслужащих за оскорбление граждан. Размер штрафа варьируется от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб., максимальная сумма (при повторном нарушении) — 150 тыс. руб.
В рамках закона также вырастут штрафы за оскорбление в неприличной форме (максимальный — 200 тыс. руб.). За оскорбление в СМИ или публично могут оштрафовать на сумму до 700 тыс. руб. За непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или интернете — до 100 тыс. руб.
Госдума приняла закон в третьем чтении 16 декабря. Совет федерации одобрил инициативу 25 декабря.
О том, как Госдума откладывала законопроект о защите граждан от хамства чиновников,— в материале “Ъ” «Над оскорблениями еще подумают».