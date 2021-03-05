Александр Беглов внес изменения в Адресную инвестиционную программу Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил перераспределение средств из Адресной инвестиционной программы города. Это позволит завершить строительство 13 социальных объектов.

Об этом господин Беглов сообщил на своей странице «Вконтакте». Он отметил, что некоторые из объектов город не может получить уже много лет из-за недобросовестных подрядчиков. В числе них три школы, четыре детсада, две детские и одна взрослая поликлиника. Также перераспределенные средства пойдут на завершение социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра социальной реабилитации инвалидов.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в рамках Адресной инвестиционной программы Петербург приобрел 19 объектов в собственность города.