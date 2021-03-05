Сейшельские острова откроют границы для российских туристов с 25 марта

Власти Сейшельских островов откроют границы для иностранных туристов из всех стран, кроме ЮАР, с 25 марта, сообщил министр иностранных дел и туризма Сильвестр Радегонде. Прибывающим на острова нужно иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до прибытия.

«Мы надеемся, что это даст экономике свободу действий, в которой она нуждается, и мы надеемся, что за этим последует серия экономических действий со стороны индустрии туризма»,— передает агентство Seychelles News Agency слова господина Радегонде. Он уточнил, что обязанности сохранять карантин нет, но при этом туристы должны пребывать в сертифицированных отелях.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что открыла продажу билетов на Сейшелы (остров Маэ). Регулярные рейсы «Аэрофлота» будут выполняться со 2 апреля. Компания подтвердила, что граждане России могут въезжать на территорию островов без ограничений, и уточнила, что тест на коронавирус должно быть сделан на арабском, английском или французском языке.

На Сейшельских островах выявлено 2928 случаев заражения коронавирусом, 13 человек умерли, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Население страны превышает 98 тыс. человек. Вакцинация от COVID-19 на Сейшелах проводится китайской вакциной Sinopharm. Президент Сейшельских островов Вавел Рамкалаван сообщил Associated Press, что к середине марта страна намерена обеспечивать массовый иммунитет среди местного населения.

О распространении коронавируса за рубежом — в материале “Ъ FM” «Страны ЕС выбирают противовирусные меры».