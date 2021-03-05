Депутат Выборный станет зампредом комитета Госдумы по безопасности

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный станет заместителем председателя комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции. Cоответствующий проект постановления внесен в Госдуму сегодня, 5 марта. Ожидается, что Госдума утвердит Анатолия Выборного в новой должности на пленарном заседании 9 марта.

Анатолий Выборный был избран депутатом по одномандатному избирательному округу «Чертановский» (№210, Москва). Он возглавляет постоянную комиссию Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам обороны и безопасности. В период с 2011 по 2020 год выступил автором или соавтором 291 законодательной инициативы.

О законодательной деятельности Анатолия Выборнова читайте в материале “Ъ” «По фейку ботаем».