Комплексный подход к освоению территорий в Воронеже позволит ввести 18 млн кв.м жилья

В Воронежской области для развития жилищного строительства разрабатывается региональная программа, которая будет включать мероприятия по четырем направлениям:
• комплексное развитие новых территорий, свободных от застройки,
• развитие застроенных территорий,
• реновацию промышленных зон,
• комплексное развитие индивидуального строительства.
Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на помощника губернатора Константина Кузнецова. В ближайшие годы при комплексном подходе к освоению территорий для застройки возможно обеспечить порядка 18 млн. кв. м жилья, пояснил господин Кузнецов. При этом помощник губернатора подчеркнул необходимость синхронизации процессов строительства и создания необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.
Параллельно в регионе разрабатываются нормативные правовые акты по комплексному освоению территорий, сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков. Для разработки пакета документов предложено организовать оперативный штаб рабочей группы, в том числе по юридическим вопросам.
Одновременно губернатор Александр Гусев заметил, что не верно «концентрировать строительство только в областном центре». По данным регионального правительства, более 60% от общего ввода жилья приходится на Воронеж — 1,05 млн кв. м из 1,72 млн кв. м. Лидерами жилищного строительства в области являются Новоусманский район — 170 тыс. кв. м, Рамонский — 165 тыс. кв. м и Лискинский — 45 тыс. кв. м.