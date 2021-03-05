Комплексный подход к освоению территорий в Воронеже позволит ввести 18 млн кв.м жилья

В Воронежской области для развития жилищного строительства разрабатывается региональная программа, которая будет включать мероприятия по четырем направлениям:

• комплексное развитие новых территорий, свободных от застройки,

• развитие застроенных территорий,

• реновацию промышленных зон,

• комплексное развитие индивидуального строительства.

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на помощника губернатора Константина Кузнецова. В ближайшие годы при комплексном подходе к освоению территорий для застройки возможно обеспечить порядка 18 млн. кв. м жилья, пояснил господин Кузнецов. При этом помощник губернатора подчеркнул необходимость синхронизации процессов строительства и создания необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Параллельно в регионе разрабатываются нормативные правовые акты по комплексному освоению территорий, сообщил руководитель департамента архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков. Для разработки пакета документов предложено организовать оперативный штаб рабочей группы, в том числе по юридическим вопросам.

Одновременно губернатор Александр Гусев заметил, что не верно «концентрировать строительство только в областном центре». По данным регионального правительства, более 60% от общего ввода жилья приходится на Воронеж — 1,05 млн кв. м из 1,72 млн кв. м. Лидерами жилищного строительства в области являются Новоусманский район — 170 тыс. кв. м, Рамонский — 165 тыс. кв. м и Лискинский — 45 тыс. кв. м.

Ирина Лобанова