Центрсибнедра объявили тендер на поиск рудного золота в Красноярском крае

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) объявил тендер на проведение поисковых работ на рудное золото в Красноярском крае.

Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, разведка будет вестись на Гаревской площади Енисейского кряжа. Максимальная цена контракта — 323 млн руб. Финансирование будет осуществляться из средств федерального бюджета.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 марта.

Гаревская площадь включают в себя участки Ивановский и Междуречный. Работы предполагаются на площади 70 кв. км.

По контракту, необходимо будет cоставить и утвердить проектную документацию, провести геолого-экономическую оценку ресурсов золота категорий Р1 и P2, разработать рекомендацию по дальнейшим геологоразведочным работам. Договор будет действовать до декабря 2023 года.

Екатерина Лукашевич