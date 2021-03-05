Новосибирский губернатор попросил дополнительное финансирование на объекты к МЧМ по хоккею

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой увеличить федеральное финансирование строительства объектов к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

Господин Травников отметил, что основную финансовую нагрузку по возведению главного объекта чемпиона — ледовой арены — несет областной бюджет, софинансирование из федерального бюджета составляет всего 35%. «Ряд других объектов также полностью на консолидированном бюджете области. Михаил Владимирович, если бы вы рассмотрели возможность дополнительного федерального финансирования на арену, это бы позволило нам перераспределить средства равномерно на все объекты и своевременно завершить и ледовый дворец, и станцию метро и благоустройство к чемпионату мира», — сказал он.

Михаил Мишустин в ответ пообещал, что «посмотрит, что можно сделать»: «Событие большое, международное — без сомнения мы рассмотрим все возможные варианты, я дам соответствующее поручение, как только вернусь в Правительство», — сказал он.

Для проведения чемпионата в Новосибирске будет построена ледовая арена на 10,5 тыс. зрителей (ее стоимость — 10,2 млрд руб.). Общая стоимость строительства десяти спортивных и инфраструктурных объектов составляет 20,7 млрд руб. (7,4 млрд руб. — федеральное финансирование, 13 млрд руб. — областное, 98 млн руб. — бюджет Новосибирска и 105,2 млн руб. — внебюджетные источники).

Дарья Решетникова