Уровень безработицы в Самарской области составил 1,89%

Уровень безработицы в Самарской области по данным на четвертое марта равен 1,89%, сообщает региональное правительство.

Как там отметили, в области выросло количество вакансий.

«Работодатели региона после ослабления ограничительных мер все активнее набирают сотрудников. Стабилизации ситуации на рынке труда способствует реализация мероприятий активной политики занятости, финансируемых из областного бюджета»,— сказано в сообщении.

Согласно информации на сайте Самарастата, на конец января этого года уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4%. Данные за более поздний период не опубликованы.

Сабрина Самедова