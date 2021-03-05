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Уровень безработицы в Самарской области составил 1,89%

Уровень безработицы в Самарской области по данным на четвертое марта равен 1,89%, сообщает региональное правительство.

Как там отметили, в области выросло количество вакансий. 

«Работодатели региона после ослабления ограничительных мер все активнее набирают сотрудников. Стабилизации ситуации на рынке труда способствует реализация мероприятий активной политики занятости, финансируемых из областного бюджета»,— сказано в сообщении. 

Согласно информации на сайте Самарастата, на конец января этого года уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4%. Данные за более поздний период не опубликованы. 

Сабрина Самедова


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