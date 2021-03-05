Средний размер микрозайма в Удмуртии за январь вырос на 2,1%

В январе 2021 года средний размер микрозайма, выданного в Удмуртии, составил 7,04 тыс. руб. Это на 2,1% больше, чем в январе прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России значение за указанный период выросло на 2,9% — с 8,14 тыс. руб. до 8,38 тыс. руб.

Наибольший средний размер выданного микрозайма в январе 2021 года отметили в Москве (11,56 тыс. руб.), Воронежской (9,98 тыс. руб.), Ростовской (9,42 тыс. руб.) и Московской (9,22 тыс. руб.) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,22 тыс. руб. Наибольший рост показателя с января прошлого года зафиксировали в Приморском (на 11,7%), Красноярском (на 10,3%) и Алтайском (на 9,8%) краях, а также в Белгородской (на 9,4%) и Архангельской (на 9,3%) областях. В некоторых регионах он снизился, в том числе в Ставропольском крае (на 9%), Санкт-Петербурге (на 3,9%), Краснодарском крае (на 3,2%), Московской (на 3,2%) и Самарской (на 2%) областях.

«Сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями. После падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням продемонстрировал и средний чек займа. А в зимние месяцы его значение оказалось даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.